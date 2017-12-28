Москвичей предупредили о тумане в ночь на 29 декабря

Фото: ТАСС/Andrew Mccaren/Zuma
Туман и гололед ожидаются в столице в ближайшие часы. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до утра 29 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением на утро 29 декабря по Москве ожидается местами гололед и туман в отдельных районах", – говорится в сообщении.
Спасатели предупредили горожан о возможных повреждениях линий электропередач и повале деревьев. Также, по словам представителей ведомства, может ухудшиться видимость на дорогах.
Аналогичное предупреждение для жителей Подмосковья выпустило местное управление МЧС. Их призвали не выезжать за пределы населеных пунктов и строго соблюдать правда дорожного движения.
Ранее сообщалось, что Москва в первый раз за последние 40 лет может встретить Новый год без снега. По данным синоптиков, в городе установилась аномально теплая погода. К празднику снежный покров в городе может полностью растаять.
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