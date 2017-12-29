Туман в столице не привел к затруднениям в работе аэропортов

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Столичные аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на погодные условия. Туман не оказал существенного влияния на их деятельность. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службах воздушных гаваней.

"Аэропорт работает штатно. В связи с метеоусловиями отмен и задержек рейсов нет", – сообщили в Домодедово.

Такую же информацию агентству предоставили во Внуково и Шереметьево.

По прогнозам синоптиков, туман в столице должен рассеяться к Новому году, когда наступит похолодание. Не ожидается тумана и в саму новогоднюю ночь, когда температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до -2 градусов. Кроме того, метеорологи подчеркнули, что москвичи могут встретить зимний праздник без снега впервые за последние 40 лет.