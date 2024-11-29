Минцифры РФ опровергло отмену IT-отсрочки

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Оформленные брони IT-специалистам по отсрочке от прохождения срочной службы продолжают действовать до 21 марта, заявили в Минцифры РФ, опровергнув появившуюся в СМИ информацию об ее отмене.

В течение декабря до компаний будут доведены новые условия, уточнили в ведомстве. В них были скорректированы общие правила бронирования сотрудников компаний из всех отраслей экономики. При этом никакие специальные изменения для IT-отрасли предусмотрены не были.

"Речь идет о перечне условий, при которых организация признается обеспечивающей устойчивую работу экономики и получает по отдельному решению право бронирования своих сотрудников", – говорится телеграм-канале ведомства.

Между тем по указу Владимира Путина отсрочку от призыва в армию смогут получить и выпускники вузов России, которые трудоустроились в научно-исследовательские подразделения Центра спецтехники ФСБ РФ.

Раньше соответствующим правом обладали граждане, окончившие образовательные учреждения начального профессионального и среднего профессионального образования. Нынешний указ предоставил это право тем, кто окончил вузы.