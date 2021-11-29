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Общество

16:34

Стало известно, сколько россиян считают себя счастливыми

общество

Фото: Depositphotos/adriaticphoto

Большинство россиян (84%) считают себя счастливыми. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Индекс счастья по состоянию на ноябрь составил 71 пункт, что на 17 пунктов выше показателя марта 2021 года. И на 5 пунктов больше показателя ноября предыдущего года.

Индекс строится на основе вопроса: "В жизни бывает всякое: и хорошее, и плохое. Но, если говорить в целом, вы счастливы или нет?" и рассчитывается как разница суммы положительных и отрицательных ответов.

Отмечается, что в большинстве случаев россияне считают себя счастливыми, если они и их близкие здоровы. Такой ответ дали 29% опрошенных. Еще 27% респондентов счастливы, потому что у них есть семья. При этом 22% рады тому, что у них есть дети.

Общая удовлетворенность жизнью наблюдается у 21% опрошенных. Хорошая работа делает счастливыми 20% граждан.

Между тем 14% россиян заявили, что не ощущают себя счастливыми. Часть из них не может испытывать счастье из-за положения дел в стране (8%). Еще 7% несчастны из-за общей нехватки материальных средств. Для 6% опрошенных поводом не ощущать счастье становится отсутствие стабильности. 5% назвали одной из основных причин проблемы в семье.

Сразу половина россиян (50%) убеждены, что в их окружении количество счастливых и несчастных людей примерно одинаково. Еще 31% отметили, что среди их знакомых больше счастливых людей, а 13% респондентов сказали, что их в большей степени окружают несчастные люди.

Общий социальный индекс счастья составил 54 пункта, что соответствует показателям последних трех-четырех лет.

Ранее сообщалось, что финансовые сложности испытывают 69% россиян. При этом 29% опрошенных месячный доход семьи позволяет удовлетворять потребности. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Центром исследований гражданского общества и коммерческого сектора НИУ ВШЭ.

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