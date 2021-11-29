Москвичей предупредили о тумане в ближайшие часы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве в ближайшие часы туман усилится, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В столичном регионе в результате адвекции теплого и сырого средиземноморского воздуха относительная влажность достигла 94%. В последующие часы влажность в Москве продолжит расти и вечером достигнет закритической – 98%", – сообщил Тишковец на своей странице в Instagram.
По словам синоптика, видимость в дымке будет ухудшаться до 2–3 километров, а с 22 до 23 часов ожидается туман с видимостью до 450–500 метров.
Тишковец добавил, что с наступлением ночи пойдут дожди, в результате чего туман рассеется.
С вечера понедельника в столице ожидаются сильный дождь и ветер, порывы которого могут достигнуть 18 метров в секунду. В Подмосковье погода сохранится и во вторник. Пройдет снег, снизится температура воздуха, из-за чего возможно образование гололедицы.
Ранее Тишковец сообщил, что последний день ноября в столице отметится сразу двумя погодными рекордами. В частности, ночь на 30 ноября станет самой теплой за всю историю метеостанции ВДНХ с 1948 года, а атмосферное давление опустится до отметки 717 миллиметров ртутного столба, что на единицу меньше, чем в 1988 году.
В столице объявили повышенный уровень погодной опасности из-за сильного ветра
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: