Москвичей предупредили о тумане в ближайшие часы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в ближайшие часы туман усилится, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В столичном регионе в результате адвекции теплого и сырого средиземноморского воздуха относительная влажность достигла 94%. В последующие часы влажность в Москве продолжит расти и вечером достигнет закритической – 98%", – сообщил Тишковец на своей странице в Instagram.

По словам синоптика, видимость в дымке будет ухудшаться до 2–3 километров, а с 22 до 23 часов ожидается туман с видимостью до 450–500 метров.

Тишковец добавил, что с наступлением ночи пойдут дожди, в результате чего туман рассеется.

С вечера понедельника в столице ожидаются сильный дождь и ветер, порывы которого могут достигнуть 18 метров в секунду. В Подмосковье погода сохранится и во вторник. Пройдет снег, снизится температура воздуха, из-за чего возможно образование гололедицы.

Ранее Тишковец сообщил, что последний день ноября в столице отметится сразу двумя погодными рекордами. В частности, ночь на 30 ноября станет самой теплой за всю историю метеостанции ВДНХ с 1948 года, а атмосферное давление опустится до отметки 717 миллиметров ртутного столба, что на единицу меньше, чем в 1988 году.

