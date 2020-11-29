Пенсионеров в России проверят на дополнительные доходы

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Проверки пенсионеров в России на предмет наличия дополнительных доходов состоятся в 2021 году. Об этом рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, передает агентство "Прайм".

По ее словам, меры позволят восстановить законность получения пенсий и выплат.

Отмечается, что ранее была проведена подобная выборочная проверка Счетной палатой. Она выявила нарушения, касающиеся, как недоплат, так и переплат пенсий.

"После этого будет проведена более тщательная проверка правильности выплат пенсий, потому что, с одной стороны граждане недополучают определенную часть пенсионных выплат, а с другой стороны, у Пенсионного фонда повышаются расходы, которые не всегда удается возместить", – подчеркнула эксперт.

Федеральная налоговая служба, ПФР и органы соцзащиты в 2021 году будут проводить проверки на наличие дополнительных доходов. Также будут проверяться места жительства пенсионеров, получающих повышенные пенсии на севере или выплаты через другое лицо. Этот вариант предусматривает обращение пенсионера лично в ПФР.

Пенсионерам, которые получают пенсию от ПФР, но проживают в других странах, также придется самостоятельно обращаться в российское консульство раз в год.

"Конечно, у нас сама пенсионная система, ее правила и порядок выплат не всегда логична и понятна для граждан и возникает ситуация, что кто-то много раз обращается в пенсионный фонд для восстановления справедливости, а кто-то получает лишние деньги, может умышленно, а может, и не зная об этом", – добавила Иванова-Швец.

Она заключила, что после проверок, возможно, кому-то начислят дополнительные средства, а кому-то придется вернуть незаконно полученные.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о мерах социальной поддержки неработающих пенсионеров.

В документе говорится, что на помощь в виде 100-процентной льготы по оплате жилищных помещений и коммунальных услуг претендуют герои Советского Союза и РФ, полные кавалеры ордена Славы, вдовы (вдовцы) и родители героев Советского Союза, РФ и полных кавалеров ордена Славы, герои Социалистического Труда, герои Труда РФ, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий, а также приравненные к ним лица. Данная сумма с 1 июля 2021 года составит 3 393,67 рубля.

