Долю иностранного капитала в российских медклиниках предложили ограничить

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Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ограничить долю иностранного участия в уставном капитале частных медицинских организаций в России. Об этом сообщает RT.

По мнению парламентария, в настоящее время владельцами некоторых крупных российских клиник являются иностранные юридические лица. Эти организации получают доступ к медицинской информации россиян и собирают биоматериал для лабораторных исследований.

"А мы даже не всегда можем сказать, кто стоит за этими клиниками и не используют ли они получаемые данные для каких-то иных целей", – подчеркнул Федоров.

Он добавил, что в условиях противостояния России и Запада этой лазейкой могут воспользоваться зарубежные спецслужбы для создания новых образцов биологического или химического вооружения.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий иностранцам владеть "значимыми информационными ресурсами" в России. Документ касался крупных IT-компаний, для которых российский рынок является основным, например, "Яндекс" и Mail.ru.

