Twitter планирует запретить рекламу государственных СМИ

Фото: Zuma\TASS\Jaap Arriens

Интернет-корпорация Twitter сообщила о планах запретить рекламу государственных СМИ, передает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

"В будущем мы не будем принимать рекламу от новостных медиакомпаний, которые контролируются государством. Все учетные записи, которые это затронет, смогут по-прежнему использовать Twitter для публичного общения, но не для рекламы", – говорится в заявлении.

Отмечается, что это не коснется организаций, которые финансируются налогоплательщиками, в том числе к независимым общественным каналам.

В интернет-корпорации отметили, что таким образом планируется защитить здоровый дискурс и открытое общение.

Ранее представители российского посольства в ЮАР сообщили, что Twitter приостановил действие аккаунта дипмиссии России в Сирии.

Замороженный аккаунт не был верифицирован. Российские дипломаты отметили, что подобное "только доказывает, что "обычные" аккаунты не имеют права иметь отличающуюся точку зрения".

Министерство иностранных дел России оценило произошедшее как проявление цензуры, назвав это "грубым нарушением свободы слова". В ведомстве призвали Twitter разблокировать учетную запись.