Всемирная неделя качества пройдет в России с 8 по 12 ноября

Фото: vk.com/Роскачество

Всемирная неделя качества пройдет в России в период с 8 по 12 ноября. Также запланирован одноименный деловой форум, который состоится в Москве.

Мероприятия приурочены к Всемирному дню качества, который в 2021 году отмечается 11 ноября. Социальная значимость данного праздника обусловлена важностью повышения грамотности населения в части безопасности и качества продукции.

Форум "Всемирный день качества – 2021", организованный Роскачеством при участии Минпромторга РФ, Росстандарта и Росаккредитации, запланирован на 10–12 ноября 2021 года. Он пройдет в формате пленарного заседания и части сессий офлайн, а также в виде онлайн-трансляций.

С официальной программой форума и расписанием онлайн-трансляций можно ознакомиться на сайте. Перечень мероприятий Всемирной недели качества в РФ также доступен в Сети.

Ранее в октябре Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить, как соблюдаются требования к качеству и безопасности продуктов питания в России. Также глава государства потребовал актуализировать рекомендации по рациональному питанию.