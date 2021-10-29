Роскачество сообщило об активизации кибермошенников в нерабочие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Эксперты Роскачества предупредили россиян об активизации кибермошенников в период нерабочих дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

По ее данным, существует высокая вероятность того, что злоумышленники при обмане граждан будут использовать тему коронавируса и маскировать фишинговые сообщения под экстренные новости.

В Роскачестве призвали граждан не устанавливать сомнительные приложения и не переходить по ссылкам из писем незнакомых пользователей. В частности, они могут содержать ложную информацию о скидках в онлайн-магазинах, лотереях и конкурсах с большими призами.

Кроме того, фишинговые письма могут быть замаскированы под сообщения из магазинов, где потенциальная жертва уже совершала покупки. Чтобы не стать жертвой обмана, эксперты советуют пользоваться исключительно оригинальными сайтами торговых площадок.

Ранее МВД РФ предупредило о мошенниках, которые могут приходить к гражданам под видом волонтеров Всероссийской переписи населения.

В ведомстве подчеркнули, что перед началом опроса переписчик должен представиться и показать удостоверение, которое действительно при предъявлении паспорта. Он должен также сообщить жильцам, что перепись является общегосударственным мероприятием и проводится в соответствии с законодательством.