Россиянам рассказали, какие нововведения их ждут в ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В ноябре в России вступают в силу пять новых законов. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
С 1 ноября производители алкоголя без добавления этилового спирта, за исключением пива, сидра, пуаре и медовухи, должны будут предоставлять расчет производственной мощности технологического оборудования. Курировать данный вопрос будет Росалкогольрегулирование.
"Закон станет дополнительной мерой в борьбе с контрафактной и некачественной продукцией на рынке. Это важно для защиты здоровья наших граждан", – подчеркнул Володин.
Физические лица могут запрашивать изменения условий кредита или займа, если их доход больше не позволяет производить выплаты. Заемщику необходимо с 1 ноября по 31 декабря 2021 года предоставить банку заявление и документ, подтверждающий у него или живущих с ним членов семьи коронавирус.
На эту меру поддержку могут претендовать те, кто уже реструктуризировал долг, а также самозанятые, субъекты малого и среднего бизнеса. Штрафы и пени начисляться не будут.
С 1 ноября юридические лица, которые добывают или производят драгоценные металлы, смогут добровольно вносить в систему ГИИС ДМДК сведения о количестве добытых и отгруженных в продуктах переработки металлов.
Добровольно вносить в систему информацию о получении и расходовании драгоценных металлов и камней в производственных, научных и социально-культурных целях смогут юридические лица и ИП. При этом закон не распространяется на организации, которые хранят или изучают предметы, включенные в состав Музейного фонда РФ.
С 23 ноября для сервисного обслуживания вооружения и военной техники необходима лицензия. Исключение составят государственный контракты, заключенные до 23 ноября.
С 29 ноября компании и индивидуальные предприниматели должны предоставить сведения о корпоративных номерах до конца ноября, а сотрудники подтвердить эти действия. В противном случае карты будут заблокированы с 1 декабря. Отмечается, что выполнить два действия можно на госуслугах.
Данный закон позволит снизить число противоправных действий с использованием анонимных сим-карт.
Ранее правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект, согласно которому граждане, причастные к экстремизму и терроризму, не смогут работать пилотами и бортпроводниками. Законопроект предполагает внесение соответствующих поправок в Воздушный кодекс. Его предлагается дополнить положением, содержащим прямой запрет на прием на работу лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму, в качестве авиаперсонала.
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