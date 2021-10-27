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Москва 24

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Общество

16:37

В ГД внесли законопроект о штрафах за отождествление роли СССР и нацистской Германии

общество

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы и арест за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии. Документ размещен в электронной базе ГД.

Так, законопроект предусматривает дополнение КоАП РФ новыми административными нарушениями, за которые предусмотрены штрафы от 5 тысяч рублей и арест до 15 суток, а также штрафы до 100 тысяч рублей для юридических лиц.

"…новой статьей 13.47 "Нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы", – говорится в пояснительной записке.

Ранее Владимир Путин подписал закон о введении запрета на публичное отождествление ролей Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне. Документ вводит запрет на публичное отрицание решающей роли советского народа в победе над нацизмом и освобождении европейских стран.

Путин назвал неприемлемым приравнивание режима СССР к нацизму

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