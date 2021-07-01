В Госдуме прокомментировали закон о запрете уравнивания ролей СССР и Германии в войне

Фото: ТАСС

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов оценил закон о запрете публичного уравнивания ролей СССР и Германии в период Второй мировой войны. Об этом сообщает RT.

По мнению депутата, такие законы необходимы из-за попыток ряда политиков пересмотреть итоги войны и Нюрнбергского трибунала. Кроме того, в некоторых государствах на сегодняшний день распространяется движение неонацистов, подчеркнул Морозов.

"Пока что приходится принимать такие жесткие меры, в том числе на законодательном уровне, для того, чтобы противостоять этому тлетворному влиянию", – заявил он.

Ранее Владимир Путин подписал закон о введении запрета на публичное отождествление ролей Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне.

Документ вводит запрет на публичное отрицание решающей роли советского народа в победе над нацизмом и освобождении европейских стран.