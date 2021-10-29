Эксперты выяснили, как россияне относятся к феминитивам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более трети россиян (35%) считают, что употребление феминитивов недопустимо, а каждый четвертый относится к ним положительно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования компании HeadHunter.
О феминитивах не знают 11% людей. Положительно к ним относятся 23% россиян, при этом эта доля среди женщин на 15% выше, чем у мужчин. Хуже всего к феминитивам относятся работники менеджмента, сферы HR, транспорта, логистики, банков и финансов.
53% опрошенных считают, что феминитивы можно употреблять в разговорной речи, каждый четвертый выступает за их использование в литературе, каждый пятый – в СМИ. 17% россиян допускают феминитивы в официально-деловой речи.
При этом слова с суффиксом "-к-" в своей речи используют 35% опрошенных: феминитивы употребляет каждый четвертый мужчина и 42% женщин. Крайне положительно к таким словам относятся молодые люди до 24 лет. 25% опрошенных считают употребление феминитивов жестом уважения, крайне противоположную позицию занимают 51% россиян.
22% опрошенных считают, что у названий профессий должны быть два варианта в зависимости от пола. При этом 86% работников заявили, что в их организации это не принято.
В исследовании приняли участие 2 688 человек.
Ранее сообщалось, что более половины россиян заявили, что боятся заразиться коронавирусом. В той или иной степени за свое здоровье и здоровье близких опасаются 52% опрошенных, 15% россиян рассказали, что очень бояться заразиться коронавирусом.
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