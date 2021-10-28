Россияне рассказали, каких примет они придерживаются

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Более половины россиян (55%) обязательно смотрят в зеркало, если что-то забыли и вернулись домой. При этом они не считают себя суеверными, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные опроса сервиса "Яндекс.Недвижимость".
Более половины опрошенных (53%) предпочитают присесть "на дорожку", чтобы поездка сложилась благополучным образом. Еще 47% россиян не передают предметы через порог квартиры, считая, что это принесет несчастье, а каждый третий респондент запускает кошку при переезде в новый дом.
В такие приметы, как рассыпанная соль, упавшие ключи, верят 37% россиян. Еще 39% считают, что разбитая посуда обязательно принесет счастье. Существование домовых не исключают 21% опрошенных, 17% верят в призраков и привидений, а 6% – в полтергейстов. При этом у четверти россиян есть дома обереги.
Чаще всего на приметы обращают внимание бабушки (30%). Чуть меньше в предзнаменования верят супруги (15%), а 13% россиян назвали суеверными своих тещу и свекровь.
Ранее сообщалось, что две трети россиян (67%) боятся заразиться коронавирусом. В той или иной степени за свое здоровье и здоровье близких опасаются 52% опрошенных, 15% россиян рассказали, что очень бояться заразиться.
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