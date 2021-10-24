Около трети россиян решили сменить работу во время пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ущерб, нанесенный пандемией рынку труда, побудил многих россиян к переменам. По данным исследовательского центра "Зарплаты.ру" почти 37% россиян решили сменить сферу деятельности, передает РИА Новости.

В основу исследования легли результаты опроса, участие в котором приняли 1980 человек в возрасте от 18 до 55 лет. Большую часть респондентов составила возрастная категория 35–44 лет (38%).

Эксперты выяснили, что в период пандемии почти 37% россиян начали работать в другой сфере. Основной причиной для подобного шага респонденты назвали проблемы с зарплатой (40%). Еще по 20% из числа опрошенных, решивших сменить работу, назвали главными поводами для этого сокращения и дополнительную нагрузку. У 14% смена сферы деятельности была вызвана закрытием организации.

В исследовании отмечается, что более половины респондентов на новом месте стали зарабатывать больше и еще раз менять профессиональную область не планируют.

Кроме того, в этот же период 43% россиян получили дополнительное образование или прошли курсы переквалификации. Из них 72% довольны сменой профессии.

В основном люди уходили из таких сфер, как бухгалтерия, финансы, банки, образование, наука, языки, продажи, розничная торговля. Переходили они в сферу услуг (14%), информационных технологий (11%), а также транспорта и маркетинга (7%). Еще 6% респондентов решили открыть собственное дело.

Ранее были названы вакансии, на которые чаще всего откликаются соискатели старше 45 лет. В большей степени их привлекают должности администратора со средней зарплатой 23 950 рублей, менеджера с заработной платой в размере 30 100 рублей и кассира со средним окладом 21 800 рублей.

