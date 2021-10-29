В Госдуме оценили идею освободить часть пенсионеров РФ от транспортного налога

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Идея освобождения пенсионеров от обязанности по уплате транспортного налога за автомобили малой мощности является актуальной и заслуживает поддержки, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Об этом сообщает RT.

"Я думаю, что хорошее предложение, нужно поддерживать. Пенсионеры имеют право на получение дополнительных преференций, социальных гарантий и льгот. Многие наши ветераны труда, ветераны боевых действий и участники войны уже освобождены от взносов на капитальный ремонт", – сказала депутат.

Бессараб подчеркнула, что реализация данного предложения позволит закрепить транспортные льготы для всех пенсионеров – как пользующихся общественным транспортом, так и имеющих личный.

"Предоставив социальную гарантию, мы примем справедливое решение: те, кто будет пользоваться общественным транспортом, получат свои льготы, те, кто будет пользоваться своим автомобилем, – получат свои. Это справедливо", – добавила парламентарий.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в свою очередь, выступил за полную отмену транспортного налога в России.

"Более радикальное предложение – вообще отменить транспортный налог. Автомобилисты жалуются, потому что неоднократно поднимали акцизы, но при этом оставляли налог. Если автомобиль стоит, то это не значит, что за него нужно платить", – заявил Нилов.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев направил главе Минтруда Антону Котякову письмо с предложением освободить от транспортного налога принадлежащие пенсионерам автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.

Парламентарий отметил, что сейчас каждый российский регион вправе устанавливать льготные условия уплаты транспортного налога для пенсионеров на свое усмотрение. Так, объяснил Сухарев, в двух соседних субъектах могут действовать совершенно неравные условия начисления транспортного налога.