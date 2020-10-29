Более половины работодателей запрашивают данные о кандидате с прежней работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аналитики сервиса "Работа.ру" провели опрос о том, как часто работодатели запрашивают информацию о потенциальных сотрудниках на их старом месте работы. Об этом сообщает RT.

В исследовании приняли участие более тысячи руководителей российских компаний и HR-директоров.

Опрос показал, что 61% респондентов обращаются к коллегам соискателей, если у них возникают вопросы по кандидату. 19% участников исследования поступают подобным образом всегда, а еще 20% не пользовались таким инструментов никогда.

Один из пунктов опроса был посвящен выявлению сведений, которые соискатели на вакансии чаще всего скрывают. 50% ответов пришлось именно на прошлые места работы. В топ-3 также входят возраст (14%) и уровень знания иностранных языков (11%).

Президент России Владимир Путин ранее в октябре высказал уверенность в том, что в стране необходимо активнее развивать дистанционную работу. В действующем виде, как заявил глава государства, система недостаточно совершенна.

