Более половины работодателей запрашивают данные о кандидате с прежней работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Аналитики сервиса "Работа.ру" провели опрос о том, как часто работодатели запрашивают информацию о потенциальных сотрудниках на их старом месте работы. Об этом сообщает RT.
В исследовании приняли участие более тысячи руководителей российских компаний и HR-директоров.
Опрос показал, что 61% респондентов обращаются к коллегам соискателей, если у них возникают вопросы по кандидату. 19% участников исследования поступают подобным образом всегда, а еще 20% не пользовались таким инструментов никогда.
Один из пунктов опроса был посвящен выявлению сведений, которые соискатели на вакансии чаще всего скрывают. 50% ответов пришлось именно на прошлые места работы. В топ-3 также входят возраст (14%) и уровень знания иностранных языков (11%).
Президент России Владимир Путин ранее в октябре высказал уверенность в том, что в стране необходимо активнее развивать дистанционную работу. В действующем виде, как заявил глава государства, система недостаточно совершенна.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: