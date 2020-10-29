Синоптики рассказали москвичам о погоде в четверг

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В столичном регионе в четверг, 29 октября, ожидается сухая погода с переменной облачностью. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем еще сохранится влияние антициклона, будет ясно, сухо и довольно тепло... Осадков не ожидается", – объявили синоптики.

Метеобюро Москвы прогнозирует, что воздух в столице прогреется до +9 до +11 градусов тепла. В Подмосковье ожидается от +6 до +11 градусов тепла.

Ветер в столичном регионе будет южным, со скоростью в пределах 5–10 метров в секунду. Кроме того, синоптики предупредили о повышенном атмосферном давлении – оно фиксируется на уровне 753 миллиметров ртутного столба.

Как ранее сообщили специалисты центра погоды "Фобос", в выходные в Москве ожидается похолодание, возможна дождливая погода. При этом температурные значения по-прежнему будут превышать климатическую норму.

