Наргиз прокомментировала сообщения о "пьяном" концерте в Уссурийске

Фото: instagram.com/ussurmedia
Певица Наргиз Закирова заявила, что у нее прошел успешный концертный тур, за который ей не за что извиняться. Об этом она рассказала радиостанции "Говорит Москва".
Артистка объяснила, что ее программа рассчитана на людей старше 18 лет. Она призналась, что в ее песнях действительно присутствует ненормативная лексика, но она не может ее убрать, потому что слова связаны с ее туром.
"Извиняться надо, если бы кто-то что-то совершил такое вот ужасное, страшное. У меня рок-н-ролл творится на сцене. Мне извиняться не за что", – заявила певица.
Она также выразила мнение, что скандальные новости по поводу ее личности распространяет продюсерский центр Максима Фадеева, упомянув концертного промоутера центра Сергея Лаврова.
Данную ситуацию прокомментировала и пиар-директор Наргиз Закировой Ольга Рогова. Она рассказала, что певицу в Уссурийске приняли тепло, добавив, что "это один из самых массовых концертов на Дальнем Востоке"
"История о том, что она там с бутылкой, и что зрители массово уходили – такого не было <...> Мы предполагаем, что это один конкретный человек делает вбросы, но верить этому нельзя", – цитирует РИА Новости слова Роговой.
Ранее информационный портал UssurMedia сообщил, что концерт Наргиз в Уссурийске, не дожидаясь конца, покинули около трети зрителей. По словам очевидцев, концерт начался с опозданием, а певица взяла с собой на сцену бутылку виски. При этом она исполняла чужие песни, и делала это плохо.
В августе центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с Наргиз о сотрудничестве и запретил ей исполнять музыкальные произведения продюсера.
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