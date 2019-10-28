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Культура

18:13

Зрители покинули "пьяный" концерт Наргиз в Уссурийске

культура

Фото: instagram.com/ussurmedia

Концерт Наргиз в Уссурийске, не дожидаясь конца, покинули около трети зрителей. Как сообщает местное издание UssurMedia со ссылкой на очевидцев, это произошло из-за того, что исполнительница вышла на сцену в нетрезвом виде.

"Она начала выплескивать негатив, жаловаться на свои проблемы. Пела какой-то рок, с матами. Зрители были в шоке", – рассказала одна из посетителей концерта.

По словам очевидцев, концерт начался с опозданием, а певица взяла с собой на сцену бутылку виски. При этом она исполняла чужие песни, и делала это плохо.

"Много ругани. При этом в зале было много людей с семьями. Концерт – хаос, Наргиз постоянно пила виски", – пожаловался один из зрителей.

Перед выходом на сцену певица заявила, что многие покинут зал, а во время выступления предложила тем, кто купил билеты на балкон, спускаться в партер и "устроить кураж".

В августе центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с Наргиз о сотрудничестве и запретил ей исполнять музыкальные произведения продюсера.

Ранее Дима Билан в нетрезвом виде выступил на праздничном концерте в честь Дня города в Самаре 8 сентября. После выступления певец извинился, заявив, что готов выступить в Самаре еще раз бесплатно, а также подарить городу детскую площадку.

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