Резкая смена погоды может стать причиной инсульта – эксперт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Число инсультов в Москве увеличивается в ноябре, в конце февраля и начале марта из-за изменения погодных условий, а также перепадов давления. Об этом заявил главный ученый секретарь Всероссийского общества неврологов Михаил Мартынов.
"Исследования показывают, что изменение атмосферного давления в течение суток, изменение температуры, особенно переход от минусовой температуры к плюсовой в течение дня приводят к инсульту", – цитирует РИА Новости слова Мартынова.
В качестве профилактики специалист рекомендует вести активный образ жизни, правильно питаться и избегать негативных эмоций.
На сайте Роспотребнадзора также опубликованы рекомендации по профилактике инсультов. Отмечается, что среди факторов риска развития этого недуга – малоподвижный образ жизни. Также более половины всех инсультов связаны с последствиями несбалансированного рациона. Лишь 30 минут упражнений умеренной интенсивности пять раз в неделю снизят риск его развития на 25 процентов, сообщили в ведомстве.
Москвичи могут бесплатно проверить сердце и сосуды. Акция по профилактике и ранней диагностике инсульта проводится 29 и 31 октября. В ней принимают участие 59 медицинских учреждений. Горожанам сделают экспресс-оценку состояния сердца, измерят артериальное давление, определят индекс массы тела, возьмут анализы крови. По результатам диагностики пациентов проконсультируют специалисты и при необходимости направят их на дальнейшее, более углубленное исследование.
Чтобы принять участие в акции, необходимо предварительно записаться по телефону. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС, выданный на территории столицы. Всех желающих также приглашают посетить лекции, на которых врачи-неврологи расскажут о симптомах инсульта и алгоритме действий в случае их возникновения. Кроме того, медики дадут рекомендации по образу жизни пациентов, перенесших инсульт и профилактике рецидивов.
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