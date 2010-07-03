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Москва 24

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Общество

08:16

В Госдуме намерены сократить число моногородов вдвое

общество

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Число моногородов в России может сократиться почти в два раза – с 321 до 170. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на слова секретаря экспертного совета при парламентском комитете по экономической политике Павла Склянчука.

Эксперты Счетной палаты считают, что меры по поддержке моногородов не привели к их устойчивому развитию и не улучшили условия жизни людей. Новая программа развития моногородов будет содержать пункт с актуальными критериями, по которым города получат свой статус.

При этом депутаты считают, что оставлять без поддержки исключенные населенные пункты тоже нельзя. За три года им планировалось выделить более 18 миллиардов рублей, однако правительственная комиссия не одобрила такую идею. Этот вопрос будет рассмотрен в очередном бюджетном цикле.

В Минэкономразвития отметили, что пересмотр списка моногородов будет осуществлен не ранее будущего года. Предложения о сокращении количества моногородов в ведомство еще не поступали.

Ранее в Общероссийском народном фронте подсчитали, что количество аварий на дорогах в российских городах заметно сократилось. Самые лучшие показатели у Ростова-на-Дону, там аварийность сократилась на 23% за два года.

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