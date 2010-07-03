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Экономика

18:43

Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян

экономика

Фото: depositphotos/Tiko0305

Реальные денежные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении после шести месяцев падения, следует из оценки Росстата.

По итогам первого полугодия реальные доходы граждан сократились на 1,2%. В первом квартале падение реальных доходов составило 2,5%, во втором — 0,1%. Рост был зафиксирован в третьем квартале и стал самым быстрым с начала минувшего года. По итогам января-сентября показатель показал прирост на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и вышел в положительную зону.

Главная причина роста заключается в опережающем росте трудовых доходов россиян. В ведомстве добавили, что наибольший рост в третьем квартале показала заработная плата работников.

Согласно прогнозу министерства экономического развития, к концу 2019 году реальные зарплаты в России вырастут на 1,5%, а реальные располагаемые доходы – на 0,1%.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин пообещал россиянам увеличение реальных зарплат до конца года благодаря резкому снижению инфляции. Он подчеркнул, что в планы министерства заложен "устойчивый рост темпов не ниже 2% в год".

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