Переменная облачность и до 11 градусов ожидается в Москве 29 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность без осадков ожидается в столице в понедельник, 29 сентября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 9 до 11 градусов, по области – от 7 до 12 градусов.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до минус 1 градуса, а в Подмосковье – до минус 4 градусов.

Жителей и гостей Москвы ждет старое бабье лето на предстоящей неделе. С 29 сентября погодная инициатива перейдет к южной периферии антициклона, что снизит вероятность осадков.

При этом первый снег ожидается в столичном регионе в начале октября. Метеорологи напомнили, что снегопад в середине сентября уже наблюдали жители Якутии, Республики Тыва и Красноярского края. В конце текущего месяца снег может выпасть в европейской части России и некоторых регионах Северо-Западного федерального округа.