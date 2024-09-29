СК проверит калининградскую школу из-за приема детей мигрантов, не знающих русский язык

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Калининградской области Евгению Козырецкому организовать проверку по факту нарушения прав учеников в одной из школ в Калининграде, куда приняли детей мигрантов, не владеющих русским языком.

Как отметили в пресс-службе ведомства, в соцсетях появилась информация о беспокойстве родителей учеников учебного заведения. Они заявили, что с учетом количества принятых для обучения детей мигрантов, не владеющих русским языком, нарушен образовательный процесс, однако руководство школы не принимает необходимых мер.

Ранее министерство просвещения РФ поддержало инициативу депутатов партии "Справедливая Россия – За правду" об ограничении в классах количества детей мигрантов, не владеющих русским языком. В ведомстве выразили согласие с тем, что большое число таких школьников негативно отражается на образовательном процессе.

Кроме того, Минпросвещения РФ начало работу над собственным законопроектом, согласно которому дети мигрантов будут обязаны проходить языковую диагностику. Данная инициатива, по версии министерства, позволит заранее организовать дополнительные занятия для таких учеников.