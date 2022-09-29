Россиянам пообещали потепление и золотую осень в октябре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре России октябрь будет теплее, чем сентябрь, а в ближайшие дни придет золотая осень, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В сентябре температура была на 2–2,5 градуса ниже нормы, а в октябре около нормы ожидается. Это значит, что будут периоды потепления", – уточнил метеоролог.

Вильфанд отметил, что золотая осень наступит уже в ближайшие выходные, 1 и 2 октября. Однако активный листопад в Центральной России ожидается во второй половине месяца.

"Золотая осень наступает, если говорить о яркости красок. Но солнце, конечно, будет только периодически пока что", – заключил метеоролог.

Ранее Вильфанд рассказал, что в Амурской области, Якутии, Красноярском и Хабаровском крае ожидаются аномально теплые октябрь и ноябрь. В декабре температура ниже климатической нормы ждет Чукотку, Камчатку и Магаданскую область.

В Москву же пик тепла придется на 1 октября, в этот день в городе будет 15–17 градусов, а по области – от 12 до 18. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, температура будет выше нормы примерно на 3–4 градуса.



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