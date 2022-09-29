Дождь и до 15 градусов тепла ожидается в столичном регионе в четверг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В четверг, 29 сентября, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой дождь. Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра РФ.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве составит 12–14 градусов тепла, в Подмосковье – 10–15 градусов.
Ветер будет юго-западного и южного направлений с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.
С четверга температура воздуха в столице начнет постепенно повышаться, рассказал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, уже в субботу, 1 октября, воздух в Москве прогреется до 17 градусов, а в области – до 18.
Метеоролог добавил, что в последние дни сентября температура в центральной европейской части страны превысит климатическую норму на 3–4 градуса, однако данное явление не будет продолжительным. Так, в воскресенье, 2 октября, температура понизится до 9–13 градусов с высокой вероятностью осадков.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, какой будет предстоящая зима в России. По его словам, температура воздуха ожидается на уровне средних значений. Это значит, пояснил синоптик, что она будет примерно соответствовать своему климату с вероятностью 65–67%.
Метеоролог отметил, что в последние два года зимы в России были значительно мягче из-за глобального потепления, также отмечались аномально теплые периоды. В связи с этим Вильфанд допустил, что жители страны воспримут нормальную погоду как прохладную.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 29 сентября
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