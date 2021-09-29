Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Минувшая ночь в столичном регионе выдалась самой холодной с начала календарной осени, сообщает портал "Метеоновости".

Столбики термометров на метеостанции ВДНХ опустились до отметки 0,7 градуса, а в центре города зафиксировали 4 градуса. Ночью в Московской области зафиксировали заморозки – холоднее всего было в Черустях, где похолодало до -3,6 градуса.

Синоптики пообещали, что до конца недели в европейской части страны сохранится антициклональная погода с характерным для нее ночным похолоданием.

Ранее сообщалось, что в центральную часть России пришел антициклон, который обеспечит россиянам теплую и сухую погоду. Над Москвой появилось солнце. Это связано с ростом давления и образованием антициклона.

В столичном регионе днем ожидается около +10. К концу недели воздух в дневное время может прогреться до 15 градусов тепла.