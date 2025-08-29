Решение об отправке на срочную службу будет действовать две призывные кампании

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Действие решения об отправке призывника на срочную службу расширено до двух призывных кампаний. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на портале нормативных правовых актов.

Согласно указу, если призывник по какой-либо причине не был направлен в часть в период осеннего или весеннего призыва, это можно будет сделать в следующую кампанию в течение года с момента принятия решения.

Ранее сообщалось, что в России в 2025 году увеличили план набора на военную службу по контракту. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов отмечал, что его показатели в целом выполняются.

Также он подчеркнул, что главным вопросом обеспечения ведения наступательных действий остается комплектование российских войск. Другим приоритетными направлением, по его словам, является модернизация системы военного образования и подготовки офицерских кадров.