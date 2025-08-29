Рост ОРВИ ожидается в столице с началом учебного года

Фото: 123RF/oksun70

С 1 сентября в Москве ожидается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом из-за возвращения детей в организованные коллективы. Об этом предупредила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в беседе с ТАСС.

"Но так бывает каждый год, и мы вполне к этому готовы", – заверила она.

Вице-мэр подчеркнула, что сейчас заболеваемость в столице значительно ниже эпидемиологического порога. Однако специалисты продолжат следить за распространением всех видов вирусов, включая COVID-19, который на сегодняшний день становится обычной сезонной простудой.

Также Ракова обратила внимание на важность вакцинации и напомнила, что кампания по прививкам начнется в ближайшее время.

В частности, она стартует в столичных поликлиниках в сентябре и продлится до декабря. Однако Роспотребнадзор предупредил россиян, что обычная вакцинация от гриппа не защитит от нового варианта коронавируса "Стратус", поскольку коронавирусы относятся к другой группе вирусов и имеют иную структуру.

Тем не менее в ведомстве указали на важность массовой вакцинации, так как она снижает число тяжелых случаев. Также благодаря этому уменьшается нагрузка на здравоохранение и риск одновременного заражения гриппом и коронавирусом.

