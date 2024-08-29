Слабовидящая москвичка рассказала о своем опыте дистанционного голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Некоторым слабовидящим или незрячим избирателям проще голосовать в терминалах. О своем опыте дистанционного голосования рассказала независимый эксперт в области цифровой доступности Оксана Чучункова.

Жительница Москвы является инвалидом по зрению, однако это не мешает ей выражать общественно-политическую позицию.

"Вспоминая президентские выборы в марте, когда я полностью проголосовала самостоятельно, это была большая радость и большая гордость. Это значит, что и департамент информационных технологий ведет работу, и это повышает мою же собственную независимость в моих же собственных глазах, а это тоже очень важно", – сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на слова москвички.

Для онлайн-голосования Чучунковой не потребовалась сторонняя помощь. Она объяснила, что инвалиды по зрению всегда могут прийти на избирательный участок вместе с сопровождающим. Собеседница издания отметила, что система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) постоянно улучшается.

На выборах в сентябре москвичи с нарушениями зрения смогут проголосовать в электронном формате. Для этого страницу на портале mos.ru адаптировали под использование специальных программ, а на терминалах электронного голосования создали специальный режим с синтезатором речи и пультом.

Горожане услышат информацию, после чего смогут нажать на кнопки и заполнить поля.

Выборы депутатов в Москве состоятся с 6 по 8 сентября 2024 года. За этот период москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов с 08:00 до 20:00 в любой из трех дней. Онлайн-голосование будет доступно на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.

