Родион Газманов возложил цветы к мемориалу погибшим детям в Донецке

Фото: Наталья Заболотских

Член общественного совета ЗАО Родион Газманов находится в Донбассе с волонтерской миссией. Вместе с мэром Донецка Алексеем Кулемзиным он посетил "Аллею ангелов" – мемориальный комплекс, созданный в память о детях, погибших в ходе боевых действий в Донбассе.

По сложившейся традиции, кроме цветов, Родион Газманов и Алексей Кулемзин оставили рядом с памятником мягкие игрушки. Символично, что одна из них – это зайчик, собственными руками сшитый одной из жительниц района Тропарево-Никулино. Во время прошедшего в минувшую субботу ретро-фестиваля она подарила игрушку Газманову. Общественный деятель взял ее с собой в ДНР и посчитал правильным оставить его на "Алее Ангелов", в знак того, что жители Москвы и всей России разделяют горечь потерь, которые понес Донецк от рук украинских националистов.

"Трудно представить, насколько страшно для родителей каждое упоминание об их детях. Но забвение невозможно. Сохраняя память об этой трагедии, мы будем делать все, чтобы подобное не повторилось и жизни российских детей всегда были вне опасности", – считает Газманов.

Также музыкант и общественный деятель обсудил с мэром Донецка ряд гуманитарных проектов, которые Газманов, как член общественного совета Западного округа Москвы, планирует реализовать для жителей новых регионов России.

Газманов ранее сопроводил гуманитарный груз для участников спецоперации, которые несут службу в Запорожской области. В нем были дорогостоящие медикаменты и системы для капельниц, жизненно необходимые на фронте.

Весомую помощь оказали волонтерские организации из ЗАО, принимавшие участие в форуме волонтеров, который прошел в Музее обороны Москвы по инициативе Газманова. Так, благотворительный фонд "Вместе по зову сердца" передал для бойцов маскировочные сети, сделанные руками волонтеров, гигиенические наборы "сухой душ" и специальные браслеты-трансформеры.

