Врач Носарева: от утренних отеков лица поможет контрастный душ

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От утренних отеков лица способны помочь контрастный душ и качественный сон. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-косметолога Нану Носареву.

"Начнем с того, что, для того чтобы избежать отечности лица по утрам, следует спать не менее 8 часов в сутки, выбирать достаточно низкую и удобную подушку (слишком высокая подушка суживает сосуды в шее, что приводит к задержке жидкости), а также избегать жирной и соленой пищи по вечерам", – посоветовала она.

По словам специалиста, если отеки появляются часто, однако нет проблем с сердцем, почками, щитовидной железой, гормонального дисбаланса, то необходимо принять контрастный душ. Она порекомендовала поочередно включать на 30 секунд холодную и горячую воду, что даст эффект стимуляции лимфатической системы.

Кроме того, для борьбы с отеками можно применять гели, патчи, кремы и кубики льда из ромашки, зверобоя, розовых лепестков. При этом Носарева предостерегла от использования таких методов людей с тонкой кожей и куперозом.

"Чтобы как можно реже прибегать к срочным методам избавления от отеков, старайтесь ежедневно придерживаться основных правил здорового образа жизни. Чем больше внимания вы уделяете питьевому режиму, меньше едите острых и соленых блюд и полноценно высыпаетесь, тем лучше выглядите утром без дополнительных косметических процедур", – добавила врач.

Ранее эксперты рассказали, как бороться с отечностью лица. Можно прибегнуть к аппаратным методикам, таким как ручной массаж лица, микротоки и аппаратный 4D-лифтинг.

По словам экспертов, эти процедуры не только способны уменьшить отечность, но и стимулируют омоложение кожи на разных уровнях. Для стабильного результата рекомендуется проведение курса процедур из нескольких сеансов. Их подбирают индивидуально под потребности каждого пациента.

