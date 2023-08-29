Врач рассказал, для кого яблоки являются запрещенным продуктом

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Яблоки не рекомендуется есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и аллергии на сам фрукт. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

"Яблоки – это достаточно твердая пища, богатая клетчаткой. Поэтому их не стоит есть при проблемах с желудочно-кишечным трактом, особенно при обострении язвенной болезни, гастрита. Потому что клетчатка будет приводить к ухудшению состояния", – предупредил специалист.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог С аккуратностью нужно подходить, даже если гастрит с повышенной кислотностью в стадии ремиссии. Потому что яблоки могут незначительно повышать кислотность, если их есть в больших количествах.

Кроме того, сладкие яблоки не рекомендуется есть при нарушении углеводного обмена и наличии сахарного диабета. "Такие яблоки имеют высокий гликемический индекс и их потребление может ухудшать состояние при подобных заболеваниях", – предупредил Арзамасцев.

Также от яблок стоит отказаться при аллергии и индивидуальной непереносимости этого фрукта.

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