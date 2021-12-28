Диетолог перечислила полезные свойства груши

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Груша обладает целым набором полезных свойств, рассказала диетолог Людмила Микитюк РИА Новости.

По заявлению эксперта, фрукт имеет в своем составе до 20% суточной нормы клетчатки. Вещество помогает в работе пищеварительной системы, а также связывает жирные кислоты и снижает уровень холестерина.

"Особенно полезна кожица груши: в ней есть полезные для сердца и сосудов флаваноиды, которые снижают ломкость капилляров, делают красные клетки крови более эластичными", – сообщила Микитюк.

Кроме того, в груше имеется вещество арбутин. Оно обладает антибактериальными свойствами.

"Совместно с мочегонным действием груши благодаря обилию калия арбутин помогает бороться с инфекциями мочеполовых путей", – объяснила специалист.

Эксперт также предостерегла, что груши нельзя есть при сахарном диабете и язвенной болезни. Она объяснила, что в структуре фрукта находится много грубых волокон. При переедании продукт может спровоцировать диарею.

Ранее врач-диетолог Ольга Кораблева объяснила, кому нельзя есть морковь. В частности, продукт не стоит употреблять при болезнях печени и язве желудка.