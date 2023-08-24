Диетолог назвала самый полезный вид бананов

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Зеленые бананы считаются самыми полезными для здоровья. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Самые полезные бананы – зеленые, потому что в них содержится меньше всего сахара и они меньше повышают уровень глюкозы в крови.

Желтые бананы, наоборот, содержат много сахара, что не всегда полезно. "Чем банан более спелый, тем больше простых сахаров он содержит и тем сильнее повышает уровень глюкозы в крови", – отметила эксперт.

И в зеленых, и в желтых бананах присутствует большое количество магния и калия. "Калий убирает лишнюю жидкость, хорошо контролирует водно-солевой баланс. Также улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы, укрепляет сердечную мышцу. Магний успокаивает, хорошо расслабляет сосудистую стенку, понижает давление. Он необходим для формирования костей, ногтей и зубов", – говорит эксперт.

В бананах также содержатся витамины группы B. "Они помогают стимулировать работу головного мозга. Поэтому бананы хорошо есть перед экзаменом", – добавила Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Также в бананах есть триптофан – предшественник серотонина. Поэтому они повышают настроение и способствуют лучшему засыпанию.

Ранее был назван самый полезный летний фрукт. По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, речь идет о яблоках. В них присутствует кверцетин, который улучшает состояние сосудов и защищает от развития атеросклероза. В целом считается, что это биоактивное вещество способствует увеличению продолжительности жизни.

