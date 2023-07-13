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10:57

Общество

Врач назвал фрукт с самым большим содержанием жиров

Фото: depositphotos/Dream79

Авокадо считается рекордсменом среди фруктов по содержанию полезных жиров. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

"Больше всего полезных жиров среди фруктов содержится в авокадо. Поэтому его нужно употреблять практически всем людям, особенно у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой", – отметил эксперт.

В авокадо содержатся растительные жиры из разряда полиненасыщенных жирных кислот. Они повышают липопротеины высокой плотности, то есть полезный холестерин. Это то, что положительно влияет на работу сердца, является хорошей профилактикой атеросклеротического поражения сосудов.
Евгений Арзамасцев
врач-диетолог, нутрициолог

Кроме того, полезные жиры в составе авокадо хорошо влияют на мембрану клеток и общий метаболизм. "Помимо прочего, жирные кислоты – это здоровье кожи и волос", – добавил Арзамасцев.

При этом стоит учитывать, что авокадо является достаточно калорийным продуктом. Им не рекомендуется злоупотреблять во избежание набора веса. "Этот фрукт не следует есть в таком же большом количестве, как, например, яблоки. Если человек не имеет проблем с весом, у него хороший метаболизм, он активно занимается спортом, можно ежедневно употреблять по одному авокадо", – уточнил специалист.

Тем, кто снижает вес, авокадо тоже можно есть каждый день. Но им важно учитывать калорийность этого продукта и соотносить ее со своей ежедневной нормой, заключил Арзамасцев.

Ранее были названы неожиданные полезные свойства бананов. В них присутствуют калий и витамины группы B, которые оказывают благотворное воздействие на сердце. Кроме того, бананы содержат кремний, необходимый для кожи, волос и ногтей.

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