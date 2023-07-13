10:57Общество
Врач назвал фрукт с самым большим содержанием жиров
Фото: depositphotos/Dream79
Авокадо считается рекордсменом среди фруктов по содержанию полезных жиров. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
"Больше всего полезных жиров среди фруктов содержится в авокадо. Поэтому его нужно употреблять практически всем людям, особенно у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой", – отметил эксперт.
Кроме того, полезные жиры в составе авокадо хорошо влияют на мембрану клеток и общий метаболизм. "Помимо прочего, жирные кислоты – это здоровье кожи и волос", – добавил Арзамасцев.
При этом стоит учитывать, что авокадо является достаточно калорийным продуктом. Им не рекомендуется злоупотреблять во избежание набора веса. "Этот фрукт не следует есть в таком же большом количестве, как, например, яблоки. Если человек не имеет проблем с весом, у него хороший метаболизм, он активно занимается спортом, можно ежедневно употреблять по одному авокадо", – уточнил специалист.
Тем, кто снижает вес, авокадо тоже можно есть каждый день. Но им важно учитывать калорийность этого продукта и соотносить ее со своей ежедневной нормой, заключил Арзамасцев.
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