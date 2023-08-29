Ученые выяснили, сколько пластика человек съедает за неделю

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За неделю в организм человека проникает такое количество пластика, которое необходимо для выпуска банковской карты. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на исследования ученых из Венского медицинского университета.

Как отмечают эксперты, пластик может попасть в тело человека во время питья из пластиковой бутылки. По их словам, каждый год в желудочно-кишечном тракте оказываются до 90 тысяч микрочастиц.

Ученые объясняют, что есть нанопластики (размером менее 0,001 миллиметра) и микропластики (размером от 0,0001 до 5 миллиметров). Согласно исследованию, при попадании в организм они способны менять состав микробиома кишечника, что в свою очередь может спровоцировать развитие различных заболеваний.

Специалист из отделения патологии Медицинского университета Вены Лукас Кеннер отметил, что люди с хроническими недугами должны быть особенно внимательны.

"Чтобы минимизировать риски для здоровья, важно поддерживать здоровый кишечник. Однако, если у вас уже есть проблемы со здоровьем, особенно важно следить за качеством пищи и напитков, которые вы употребляете", – подчеркнул он.

Иммунитет реагирует на микрочастицы пластика в кишечнике, возникает воспаление. Кроме того, эксперты пришли к выводу, что они могут провоцировать развитие онкологии.

Ученые обратили внимание, что врачи рекомендуют соблюдать водный баланс в организме. Однако никто не говорит о том, что если пить воду прямо из бутылки, в организм попадет огромное количество пластика.

Не лучшим решением будет и переход на водопроводную воду, говорится в исследовании. Вода из крана может доставлять в кишечник до 40 тысяч пластиковых частиц ежегодно.

Ранее эколог Роман Пукалов отметил, что в России в обращении половину из полиэтиленовых пластиковых бутылок составляют цветные. По его словам, это является проблемой.

Он пояснил, что цветные пластиковые бутылки неохотно берут на переработку, чтобы не снижать качество вторичной продукции. Все из-за дополнительных веществ, которые содержатся в такой таре и загрязняют остальную массу прозрачного пластика.



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