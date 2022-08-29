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Москва 24

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Общество

15:11

Названы четыре простых правила выбора спелого арбуза

общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Стало известно, как выбрать спелый арбуз, используя всего четыре простых правила. Об этом пишет "Утро.ру".

Так, необходимо:

  • выбирать арбуз с зеленой кожурой и обязательным желтоватым пятном. Оранжеватое или ярко-желтое пятно – арбуз перезревший, белое – безвкусный;
  • не покупать арбуз, который лежит рядом с бананами. Такие плоды, вероятно, будут переспевшими;
  • учитывать, что полосы на кожуре не имеют значения, они зависят от сорта;
  • обращать внимание, что хвостик не свидетельствует о спелости.

Ранее шеф-повар Ярослав Иншаков дал советы по выбору спелой дыни. По его словам, при выборе дыни необходимо ориентироваться на ее запах, а также внешний вид кожуры. Как отметил эксперт, спелая дыня пахнет медом и ванилью, аромат должен быть сладким, но не слишком приторным.

Иншаков добавил, что кожура дыни должна быть упругой и пружинистой. При постукивании по плоду звук должен быть глухим, рассказал шеф-повар. Важность также имеет ямка от хвостика продукта. Она должна быть мягче кожуры дыни, отметил он.

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