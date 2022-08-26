Шеф-повар дал советы по выбору спелой дыни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

При выборе дыни необходимо ориентироваться на ее запах, а также внешний вид кожуры. Об этом в разговоре с "Газетой.ру" рассказал шеф-повар Ярослав Иншаков.

По словам эксперта, спелая дыня пахнет медом и ванилью. Аромат продукта должен быть сладким, но не слишком приторным.

"Если у дыни нет никакого запаха, не берите ее. Скорее всего, ее выращивали на скорую руку с химическими веществами. Если дыня имеет травянистый запах, свежий и не особенно выразительный, значит, плод еще зеленый и не сладкий", – посоветовал Иншаков.

Кожура дыни должна быть упругой и пружинистой. При постукивании по плоду звук должен быть глухим, рассказал шеф-повар.

"Но если вы услышите звонкий звук, то плод был сорван зеленым и не дозрел. Если дыня переспела, кожа будет поглощать звук", – сообщил Иншаков.

Важность также имеет ямка от хвостика продукта. Она должна быть мягче кожуры дыни, поделился шеф-повар. Если в процессе выбора дыни были обнаружены трещины и другие внешние повреждения, ее не стоит покупать. Мякоть дыни – благоприятная среда для развития патогенной флоры, заключил эксперт.

До этого врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала о полезных свойствах дыни и арбуза. По ее словам, желтый цвет дыни объясняется высоким содержанием бета-каротина, который является антиоксидантом и предшественником витамина А.

Дыня и арбуз также обладают тонизирующими свойствами.

