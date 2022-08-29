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Общество

11:17

Диетолог рассказал, кому стоит есть мясо с кровью

общество

Фото: depositphotos/derepente

Диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев рассказал, кому полезно есть мясо с кровью. Об этом пишет URA.RU.

По словам эксперта, это блюдо принесет пользу людям с низким гемоглобином и страдающим от дефицита железа.

"Мясо с кровью позволяет лучше влиять на уровень гемоглобина и железа. В таком виде эти элементы лучше сохраняются. Это блюдо показано людям с анемией", – объяснил специалист.

Однако Арзамасцев отметил, что это всегда должна быть говядина. Также очень важно убедиться в качестве мяса, добавил эксперт.

Диетолог предостерег от злоупотребления жареным мясом, которое перегружает ЖКТ и способствует поступлению токсинов.

"Организм работает в повышенном режиме, пытаясь их вывести. Если человек подвержен еще какому-то токсическому воздействию, например работает на вредном производстве, проживает в черте города, в конечном итоге это может привести к онкологическим заболеваниям с возрастом", – сказал Арзамасцев.

Ранее директор по региональному развитию и федеральным проектам ОСП "Российский геронтологический научно-клинический центр" ФГАОУ ВО РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава РФ Александр Розанов предупредил, что пожилым людям не следует резко отказываться от соли, так как это может привести к плачевным последствиям.

Специалист объяснил, что резкое ограничение потребления соли часто приводит к падению уровня натрия в крови. Это может повлечь госпитализацию, потерю сознания, падение и даже внезапную смерть. Натрий также необходим для работы почек, нервной системы и иммунитета: его дефицит может привести к повышению противовоспалительных цитокинов в крови.

В России сократилось количество говядины на прилавках магазинов

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