Диетолог рассказал, кому стоит есть мясо с кровью

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Диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев рассказал, кому полезно есть мясо с кровью. Об этом пишет URA.RU.
По словам эксперта, это блюдо принесет пользу людям с низким гемоглобином и страдающим от дефицита железа.
"Мясо с кровью позволяет лучше влиять на уровень гемоглобина и железа. В таком виде эти элементы лучше сохраняются. Это блюдо показано людям с анемией", – объяснил специалист.
Однако Арзамасцев отметил, что это всегда должна быть говядина. Также очень важно убедиться в качестве мяса, добавил эксперт.
Диетолог предостерег от злоупотребления жареным мясом, которое перегружает ЖКТ и способствует поступлению токсинов.
"Организм работает в повышенном режиме, пытаясь их вывести. Если человек подвержен еще какому-то токсическому воздействию, например работает на вредном производстве, проживает в черте города, в конечном итоге это может привести к онкологическим заболеваниям с возрастом", – сказал Арзамасцев.
Ранее директор по региональному развитию и федеральным проектам ОСП "Российский геронтологический научно-клинический центр" ФГАОУ ВО РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава РФ Александр Розанов предупредил, что пожилым людям не следует резко отказываться от соли, так как это может привести к плачевным последствиям.
Специалист объяснил, что резкое ограничение потребления соли часто приводит к падению уровня натрия в крови. Это может повлечь госпитализацию, потерю сознания, падение и даже внезапную смерть. Натрий также необходим для работы почек, нервной системы и иммунитета: его дефицит может привести к повышению противовоспалительных цитокинов в крови.
В России сократилось количество говядины на прилавках магазинов
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