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Диетолог назвал самую опасную для сердца категорию продуктов

"Это просто ужас": врач рассказал о самых опасных для сердца продуктах
обществоедаэксклюзив

Фото: depositphotos/OlezzoSimona

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург в разговоре с Москвой 24 назвал одновременно жирные и сладкие продукты самыми опасными для сердца.

"Есть очень опасная группа жирно-сладких продуктов. Это просто ужас, ядерная война и смерть для сердца", – говорит эксперт.

К таким продуктам специалист относит мороженое типа пломбир, торты, выпечку, конфеты и плохой шоколад. В них содержится не только сахар, но и трансжиры, предупреждает врач.

"В хорошем шоколаде либо мало сахара, либо много хороших жиров", – пояснил специалист.

По словам Гинзбурга, сахар стимулирует воспаление сосудистой стенки и высокий уровень инсулина в крови. "Дальше идут несколько очень простых выводов: сахарный диабет, атеросклероз, гипертония", – уточнил он.

Трансжиры стимулируют развитие атеросклероза, делают атеросклероз нестабильным, то есть резко повышают вероятность осложнений атеросклероза: тромбоз магистральных артерий, например коронарных артерий с развитием инфаркта, или тромбоз артерий с последующим развитием инсульта.
Михаил Гинзбург
врач-диетолог, доктор медицинских наук

Ранее россиянам рассказали, какие привычки способны нанести сердцу серьезный вред. По словам кардиолога, заслуженного врача РФ Юрия Серебрянского, речь идет про неправильное питание, курение, а также недосып. Среди прочих вредных для сердца привычек специалист отметил употребление алкоголя, а также кофе.

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