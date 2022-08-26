Диетолог назвал самую опасную для сердца категорию продуктов

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург в разговоре с Москвой 24 назвал одновременно жирные и сладкие продукты самыми опасными для сердца.

"Есть очень опасная группа жирно-сладких продуктов. Это просто ужас, ядерная война и смерть для сердца", – говорит эксперт.

К таким продуктам специалист относит мороженое типа пломбир, торты, выпечку, конфеты и плохой шоколад. В них содержится не только сахар, но и трансжиры, предупреждает врач.

"В хорошем шоколаде либо мало сахара, либо много хороших жиров", – пояснил специалист.

По словам Гинзбурга, сахар стимулирует воспаление сосудистой стенки и высокий уровень инсулина в крови. "Дальше идут несколько очень простых выводов: сахарный диабет, атеросклероз, гипертония", – уточнил он.





Михаил Гинзбург врач-диетолог, доктор медицинских наук Трансжиры стимулируют развитие атеросклероза, делают атеросклероз нестабильным, то есть резко повышают вероятность осложнений атеросклероза: тромбоз магистральных артерий, например коронарных артерий с развитием инфаркта, или тромбоз артерий с последующим развитием инсульта.

Ранее россиянам рассказали, какие привычки способны нанести сердцу серьезный вред. По словам кардиолога, заслуженного врача РФ Юрия Серебрянского, речь идет про неправильное питание, курение, а также недосып. Среди прочих вредных для сердца привычек специалист отметил употребление алкоголя, а также кофе.