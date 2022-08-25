Эксперт рассказал, кому опасно отказываться от соли

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Пожилым людям не следует резко отказываться от соли, так как это может привести к плачевным последствиям, заявил помощник директора по региональному развитию и федеральным проектам ОСП "Российский геронтологический научно-клинический центр" ФГАОУ ВО РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России Александр Розанов.
"Резкое ограничение потребления соли пожилыми людьми часто приводит к падению уровня натрия в крови. Это может повлечь госпитализацию, потерю сознания, падение и даже внезапную смерть. Натрий также необходим для работы почек, нервной системы и иммунитета: его дефицит может привести к повышению провоспалительных цитокинов в крови", – сообщил он в беседе с "Газетой.ру".
По словам специалиста, у людей с сердечной недостаточностью может произойти ее декомпенсация, в связи с чем необходимо вносить коррективы в потребление соли под наблюдением врача.
При этом сокращение добавления соли в пищу до 5–6 граммов в день уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Розанов добавил, что потребляющие чрезмерное количество соли имеют повышенное давление, которое в долгосрочной перспективе может стать причиной инфаркта или инсульта.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что тяга к соленому может наблюдаться при дегидратации, отравлении, пониженном давлении и проблемах с перевариванием пищи.
Кроме того, тяга к соленому может возникнуть при отравлении. При рвоте и диарее человек теряет жидкость, а вместе с ней и соли, которые там содержатся. Поэтому часто бывает, что после отравлений хочется съесть соленое, чтобы восполнить дефицит, уточнила диетолог.
"Городской стандарт": заменители соли
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