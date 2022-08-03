Эксперт рассказал о пользе "соли без соли"

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"Соль без соли" – соль с пониженным содержанием хлорида натрия – богата йодом, калием, серой и железом, а также содержит ионы магния, марганца, заявила доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.

"Чтобы снизить риск развития гипертонии, нужно уменьшить количество соли в рационе. Или начать добавлять в еду "соль без соли", то есть соль с пониженным содержанием хлорида натрия", – сообщила она в интервью радио Sputnik.

Так, эксперт рекомендовала употреблять костромскую черную соль, у нее пикантный, но соленый вкус, при этом она не задерживает воду в организме. Также можно добавлять в пищу розовую соль, в которой содержатся медь, цинк, селен и калий.

По ее словам, некоторые люди превышают норму употребления соли в разы.

"Мы проводили исследование с вкусовыми сосочками людей. Некоторые люди привыкают к соли в качестве вкусового стимулятора. У них развивается полунаркотическая зависимость от соли. Им постоянно нужно повышать ее дозу, чтобы раздражать вкусовые сосочки на языке", – рассказала Мухина.

Врач уточнила, что зависимость от соли распространена среди людей с гипертонией, а ее злоупотребление является фактором риска развития данного заболевания.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что тяга к соленому может наблюдаться при дегидратации, отравлении, пониженном давлении и проблемах с перевариванием пищи.

Кроме того, тяга к соленому может возникнуть при отравлении. При рвоте и диарее человек теряет жидкость, а вместе с ней и соли, которые там содержатся. Поэтому часто бывает, что после отравлений хочется съесть соленое, чтобы восполнить дефицит, уточнила диетолог.

