Эксперт назвала причины тяги к жирной и соленой пище

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Желание употребить жирную и соленую пищу возникает в связи со стимулированием центра удовольствия в мозге, заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

"Раньше же у первобытных людей, как и у животных, пища была не всегда, и поэтому, если есть калорийную пищу, стимулируется центр вознаграждения, поощряющий потребление, и то же самое с солью – она была не всегда. Нам кажется, что мы съели что-нибудь вредное, получили удовольствие – это как раз такая память предков, значит, мы выживем", – сообщила она в беседе с News.ru.

В настоящее время те продукты, которые были редкостью для первобытного человека, являются доступными. При этом из-за поощрения организмом приема любой вредной пищи формируется привыкание к вредной пищи, которая становится причиной проблемной реакции организма.

Ранее диетолог и нутрициолог Зоя Богданова рекомендовала соблюдать в потреблении еды из ресторанов быстрого питания умеренность, а также обращать внимание на состояние своего здоровья.

При этом следует избегать приготовленный во фритюре фастфуд, употребляя его не более раза в месяц. По словам эксперта, неизвестна температура горения масла для фритюра и длительность его хранения. Менее опасным будет выбор обжаренного на сковороде фастфуда, а наиболее безопасным – приготовленный на пару или на гриле, а также тушеный.

