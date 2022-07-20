Эксперт назвала причины тяги к жирной и соленой пище

Фото: depositphotos/Subbotina
Желание употребить жирную и соленую пищу возникает в связи со стимулированием центра удовольствия в мозге, заявила врач-диетолог Елена Соломатина.
"Раньше же у первобытных людей, как и у животных, пища была не всегда, и поэтому, если есть калорийную пищу, стимулируется центр вознаграждения, поощряющий потребление, и то же самое с солью – она была не всегда. Нам кажется, что мы съели что-нибудь вредное, получили удовольствие – это как раз такая память предков, значит, мы выживем", – сообщила она в беседе с News.ru.
В настоящее время те продукты, которые были редкостью для первобытного человека, являются доступными. При этом из-за поощрения организмом приема любой вредной пищи формируется привыкание к вредной пищи, которая становится причиной проблемной реакции организма.
Ранее диетолог и нутрициолог Зоя Богданова рекомендовала соблюдать в потреблении еды из ресторанов быстрого питания умеренность, а также обращать внимание на состояние своего здоровья.
При этом следует избегать приготовленный во фритюре фастфуд, употребляя его не более раза в месяц. По словам эксперта, неизвестна температура горения масла для фритюра и длительность его хранения. Менее опасным будет выбор обжаренного на сковороде фастфуда, а наиболее безопасным – приготовленный на пару или на гриле, а также тушеный.
"Доктор 24": диета
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: