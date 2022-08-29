Названы документы, которые не должны спрашивать при приеме на работу

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Стало известно, какие документы работодатель не имеет права требовать от сотрудника при приеме на работу. Об этом пишет агентство экономической информации "Прайм".
Доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева рассказала о стандартном наборе документов:
"По закону работодатель не вправе требовать представить что-то дополнительно сверх вышеперечисленных позиций. Вам не могут отказать в связи с отсутствием рекомендаций с предыдущего места работы, справок о семейном положении и даже свидетельства ИНН", – подчеркнула Дзгоева.
Эксперт также предупредила женщин о том, что работодатель не имеет права требовать справку об отсутствии беременности. Кроме того, соискательницы не обязаны при приеме на работу сообщать о своей беременности, резюмировала она.
Ранее психолог, бизнес-тренер, эксперт по повышению личной эффективности Мария Кармин сообщила, что на процесс собеседования влияет внешний вид, осанка, настрой и внутреннее состояние.
Она отмечала, что излишняя самоуверенность может оттолкнуть работодателя. По словам эксперта, уверенный человек ведет себя спокойно и расслабленно и понимает, что необходимо максимально рассказать о своем профессиональном опыте, который заключается не только в дипломе об образовании.
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