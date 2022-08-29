Россияне стали чаще задумываться о смене работы или профиля – исследование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В июле 2022 года жители РФ на 20% чаще проявляли интерес к поиску новой работы, чем в июле прошлого года. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования аналитического центра.
Из них следует, что наибольший интерес к смене работы проявили жители Челябинской области (+78,9%). На втором месте расположилась Калининградская область (+67,6%), на третьем – Иркутская область (+65,6%).
Кроме того, высокие места в составленном рейтинге заняли Самарская область (+62,5%) и Татарстан (+59,2%).
Отмечается, что самыми популярными среди россиян сферами для поиска работы стали продажи, туризм, промышленность и сельское хозяйство, логистика и транспорт, а также строительная отрасль.
Ранее психолог, бизнес-тренер, эксперт по повышению личной эффективности Мария Кармин сообщила, что на процесс собеседования влияет внешний вид, осанка, настрой и внутреннее состояние.
Она отмечала, что излишняя самоуверенность может оттолкнуть работодателя. По словам эксперта, уверенный человек ведет себя спокойно и расслабленно и понимает, что необходимо максимально рассказать о своем профессиональном опыте, который заключается не только в дипломе об образовании.
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