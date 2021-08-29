Эксперт рассказала, как использование юрдизайна компаниями поможет пользователям

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Юридический дизайн может сделать документы компаний, такие как пользовательские соглашения, внутренние регламенты для работников, инструкции по безопасности, а также документы, необходимые для решения сложных жизненных ситуаций, более понятными для людей. Об этом ТАСС рассказала генеральный директор компании LegalPics Мария Дорошенко.

Юридический дизайн (legal-design) – это подход к решению юридических задач с использованием методов дизайнерского мышления, позволяющий сделать юридическую коммуникацию более эффективной.

По словам эксперта, бывает, что юридическая информация должна быть донесена до человека, находящегося в максимально стрессовой ситуации.

"А он должен собрать миллион документов, их заполнить, разобраться и так далее, у него нет средств и возможности обратиться к квалифицированному юристу. Здесь как раз на помощь приходят такие инструменты как легал-дизайн, когда мы обрабатываем информацию, сохраняя юридическую сущность, но в понятной для простого человека форме, чтобы он быстро мог заполнить те документы, подать их в нужные инстанции и получить необходимую помощь", – пояснила Дорошенко.

Юридический дизайн зародился в Скандинавских странах. Для России он является новым направлением.

По словам Дорошенко, использовать юрдизайн можно для правовых документов практически во всех областях, за исключением медицины и страхования.

"То есть, такие моменты, в которых очень много нюансов, тонкостей и ответственность большая, там, конечно, это будет в дальнейшей перспективе. То, что касается сиюминутных, сегодняшний транзакций, коротких и особенно на сайтах, в диджитал-среде, эта как раз история "полетит", – добавила она.

Эксперт убеждена, что легал-дизайн поможет юристам перестроить официальные документы с точки зрения пользователей. В таких документах функциональность, доступность и юридическая экспертиза совместятся с использованием иллюстраций, делая информацию проще и понятнее.

По словам Дорошенко, сейчас юрдизайн уже взяли на вооружение банки. В первую очередь переработать планируется пользовательские соглашения на обработку персональных данных, которые банки обязаны заключать со своими клиентами.

"То есть, пользователю будет разъяснено, какой объем пользовательских данных он отдает, зачем он их отдает, на какой срок и как их можно отозвать", – сказал она.

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