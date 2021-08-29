Эксперт научил определять, кто звонит с неизвестного номера

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Россиянам рассказали, как определить, кто звонит с неизвестного номера. Об этом сообщил партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов в беседе с агентством "Прайм".

Эксперт объяснил, что в современном мире крайне сложно замаскировать звонок общедоступными методами.

Для определения звонящего существуют базы данных мошенников и специальные приложения. Их разработчиками обычно являются банки, операторы связи или иные организации.

В некоторых случаях номер звонящего все равно может быть не распознан. В этой ситуации стоит положить трубку, а затем проверить номер в поисковике или на сайтах объявлений, посоветовал Мясоедов.

Определить принадлежность номера также можно в мессенджере, найдя аккаунт звонившего. Это поможет понять, кем он является на самом деле.

Ранее сообщалось, что мошенники в России начали использовать дубликаты сим-карт своих жертв, чтобы получить возможность списывать деньги через банковское приложение.

Злоумышленникам достаточно выяснить номер телефона собеседника, чтобы подготовить поддельную доверенность на перевыпуск сим-карты. Чаще всего с этой целью выбирают удаленные офисы оператора в других регионах.